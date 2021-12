A possibilidade que deixa fãs de Venom e Homem-Aranha surtando

Homem-Aranha 3 está em cartaz nos cinemas brasileiros, e mesmo estreando no último mês do ano, tem tudo para se tornar o maior filme de 2021. O longa conta com a introdução de novos personagens e o retorno de figuras queridas da história de Peter Parker. Mas é a cena pós-créditos no longa que está deixando os fãs de Sem Volta Para Casa e Venom com o cabelo em pé.

O novo filme do Homem-Aranha no MCU expande de maneira importante o conceito do Multiverso, trazendo de volta os vilões mais icônicos das franquias originais e os “Peters Parkers” de Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Na primeira cena pós-créditos do longa, Venom também aparece, e protagoniza uma sequência divertida antes de ser enviado de volta para o universo original.

Porém, o simbionte alienígena acaba deixando para trás uma “gota” de seu estranho material biológico – referência que pode mudar para sempre as histórias do Homem-Aranha no MCU.

O retorno de Venom em Homem-Aranha 3

Uma teoria de fãs sobre a logística da aparição de Venom no MCU está sendo divulgada por fãs nas redes sociais, e sugere que o anti-herói pode ter uma importante conexão com o Homem-Aranha de Andrew Garfield.

De acordo com a teoria postada inicialmente no Reddit, os filmes de Venom acontecem no mesmo universo dos longas do Espetacular Homem-Aranha.

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, 5 vilões são transportados à versão de Nova York do MCU.

Três deles – o Duende Verde de Willem Dafoe, o Doutor Octopus de Alfred Molina e o Homem-Aranha de Thomas Hayden Church – são da franquia original de Sam Raimi, com Tobey Maguire como Peter Parker.

Os outros dois – o Lagarto de Rhys Ifans e o Electro de Jamie Foxx – são do universo de Marc Webb, com Garfield como o Aranha.

A teoria afirma que Venom é tecnicamente o sexto vilão a chegar no MCU, o que permitiria a formação do Sexteto Sinistro.

Mesmo assim, o Venom de Tom Hardy é o único personagem do filme que parece não ter vindo do universo de Raimi ou Webb.

Se o simbionte é uma mente-colmeia com tentáculos em todos os universos, por que foi o Venom de Tom Hardy que chegou ao MCU, não uma versão do personagem dos dois universos citados anteriormente?

Caso seja revelado que o Venom de Tom Hardy também faz parte do Webb-verso, tudo faria sentido, com três vilões de cada expansão.

Nos filmes do Venom, referências em grafite expressam que o Homem-Aranha existe nesse universo – embora as tramas nunca tenham explicado exatamente qual versão.

Juntando esse aspecto ao fato de Eddie Brock viver na costa oeste e o Homem-Aranha em Nova York, faz sentido os dois não terem se encontrado.

De acordo com a teoria compartilhada pelo usuário driku12, a cena pós-créditos de Sem Volta Para Casa introduz diretamente a premissa de Venom 3.

A teoria afirma que o filme trará Eddie Brock viajando para Nova York para se encontrar com o Homem-Aranha – encontrando ninguém menos que o Peter Parker de Andrew Garfield.

Vale lembrar que, pelo menos até o momento, tudo não passa de uma teoria, sem qualquer tipo de confirmação da Marvel ou de qualquer envolvido na franquia.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas brasileiros.