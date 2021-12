A referência ao Homem-Formiga que ninguém viu em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Assim como os outros filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) é repleto de referências a outros longas-metragens e aos quadrinhos. Um easter egg que pode ter passado despercebido é de Homem-Formiga.

Na escola de Peter Parker, desde De Volta ao Lar, há um mural com rostos de grandes cientistas. Dentre eles está Howard Stark, pai de Tony Stark. Dois rostos foram acrescentados em Homem-Aranha 3.

Um deles é de Hank Pym, o Homem-Formiga original, que desenvolveu as partículas que permitem aumentar e diminuir objetos e pessoas.

Outro rosto é do Dr. Abraham Erskine, que aparece em Capitão América: O Primeiro Vingador. Naturalmente, depois dos eventos de Ultimato, o painel da escola presta ainda mais homenagens aos super-heróis.

Podemos ver os rostos bem rapidamente durante o filme, portanto é natural quer muitos tenham perdido essa referência.

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

