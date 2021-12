A série da Marvel para ver e entender cena pós-créditos de Homem-Aranha 3

Alerta de spoilers

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) traz uma surpresa na segunda cena pós-créditos. Marvel e Sony utilizaram o teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que traz um Stephen Strange maligno ao MCU.

Essa versão do personagem pode ter surpreendido muitas pessoas. Mas, há uma série da Marvel no Disney+ que explica de onde surgiu essa versão do Doutor Estranho, que promete ser um dos vilões mais poderosos do MCU – caso realmente seja um inimigo no longa.

What If?, primeira série animada do MCU, traz a história desse Doutor Estranho no quarto capítulo. O título, inclusive, conta apenas histórias de universos paralelos da Marvel.

Nesse universo em questão, Stephen Strange perde Christine Palmer e começa a tentar voltar no tempo para ela sobreviver. Porém, ele nunca consegue, já que de alguma maneira, a amada morre.

Depois, ele descobre que a morte dela é um ponto absoluto e que vai acontecer de qualquer maneira, porque é assim que Stephen Strange se torna o Mago Supremo nesse universo – na Terra original do MCU, a mudança é que ele perde o movimento das mãos, o impossibilitando de voltar a ser um cirurgião.

Sem alternativa, o Doutor Estranho volta séculos para aprender tudo sobre as artes místicas e absorver todos os monstros possíveis, para ficar extremamente poderoso e tentar um feitiço que ele acredita que vá trazer Christine de volta.

Essa jornada desse Stephen Strange absorve com todo universo dele, o que faz o Doutor Estranho ficar sozinho em uma prisão do multiverso. No fim, essa versão maligna ainda ajuda um grupo de heróis a salvar todos os universos.

Mas, ao que parece, esse Doutor Estranho dará um jeito de escapar novamente e vai aparecer para o herói titular do MCU, como é mostrado no teaser do novo filme da Marvel.

Para entender completamente essa história, fãs ansiosos por Doutor Estranho 2 podem assistir toda primeira temporada de What If? no Disney+.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

