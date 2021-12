A verdade sobre rumor do ator de Outer Banks em Quarteto Fantástico

A Marvel já anunciou um filme do Quarteto Fantástico, mas não trouxe mais informações sobre o assunto. Um suposto vazamento de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania trouxe os nomes dos atores que viverão os quatro heróis no MCU, dentre eles está um astro de Outer Banks, da Netflix.

O rumor foi espalhado no 4chan e a pessoa disse ter trabalhado nesse terceiro filme do Homem-Formiga e que o Quarteto Fantástico vai aparecer no filme.

Segundo ele, Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) será Reed Richards, Kristen Bell (The Good Place) será Sue Storm, Chase Stokes (Outer Banks) viverá Johnny Storm, enquanto Seth Rogen (Superbad) será Ben Grimm.

Essa pessoa que supostamente vazou as informações alegou que Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, pessoalmente insistiu na contratação de Rogen para o papel de Grimm.

Nada foi confirmado por enquanto

Já o usuário Main Middle Man, do Twitter, que já vazou algumas informações previamente, disse que a Marvel pode anunciar o elenco de Quarteto Fantástico até o fim de 2021, ou na primeira metade de 2022.

Ele não ofereceu nomes, mas disse que os nomes que ele escutou não correspondem ao vazamento no 4chan, à exceção de Seth Rogen, que já ouviu previamente quando o assunto é o Quarteto Fantástico.

Assim sendo, não há qualquer garantia de que o ator de Outer Banks, ou qualquer um dos outros três nomes estejam, de fato, no vindouro filme da Marvel. O mais seguro é aguardar o anúncio oficial.