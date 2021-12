Absurda cena pós-créditos de Não Olhe Para Cima é explicada

Uma das grandes apostas da Netflix para o Oscar 2022, Não Olhe Para Cima está fazendo muito sucesso na plataforma. O longa é uma alegoria bem humorada ao descaso da sociedade, mídia e governos perante as mudanças climáticas, abordando o tema com leveza e criatividade. Muita gente quer saber: o filme com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence tem cenas pós-créditos? Veja abaixo a explicação completa.

“Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola”, explica a sinopse do longa.

Além de Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence como a dupla de protagonistas, o filme com um elenco de estrelas formado por Meryl Streep, Tyler Perry, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet e Rob Morgan.

O filme conta também com a participação especial da popstar Ariana Grande e do rapper Kid Cudi – além de uma aparição surpresa de um famoso astro da Marvel.

O que acontece nas cenas pós-créditos de Não Olhe Para Cima?

Não Olhe Para Cima não tem apenas uma cena pós-créditos, mas sim duas sequências que acontecem após o desfecho do longa.

Uma das cenas acontece no meio dos créditos, e a outra aparece ao final do longa na Netflix.

Ambas são bastante bizarras, e abordam um cenário introduzido previamente em Não Olhe Para Cima, mas com interessantes reviravoltas.

Na primeira cena pós-créditos, que acontece 22.740 anos após os eventos da trama original, a nave espacial com todas as pessoas ricas finalmente encontra um planeta habitável para aterrissar.

Meryl Streep, Mark Rylance e outros acordam nus no que se parece com um mundo paradisíaco, onde os níveis de oxigênio são ainda mais altos que os da Terra.

Nesse momento, a personagem de Meryl Streep vê uma estranha criatura se aproximando, e pensa: “Meu Deus, o que é essa criatura tão bonita?”.

Em um dos momentos mais chocantes do longa, o alienígena devora a cabeça da personagem, matando-a instantaneamente.

O personagem de Mark Rylance declara prontamente que o nome da criatura é “Bronteroc”, o que confirma sua antiga previsão baseada em algoritmos sobre a morte da presidente.

Já a segunda cena pós-créditos acontece no último minuto de Não Olhe Para Cima na Netflix, no finalzinho dos créditos.

Jason Orlean, o personagem de Jonah Hill, filho e Chefe de Gabinete da presidente, aparentemente foi deixado para trás nas ruínas da Terra.

A figura sai debaixo dos escombros após a queda do asteroide, aparentemente sobrevivendo ao cataclismo.

Depois de tentar ligar para a mãe, a primeira coisa que Jason faz é pegar seu celular e postar um vídeo nas redes sociais.

“E aí galera! Sou o último homem na Terra! Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal”, expressa Jason.

E com essa cena bizarra e obscura, Não Olhe Para Cima termina de maneira bastante satisfatória para os fãs da Netflix.

Não Olhe Para Cima está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.