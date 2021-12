Aclamado: O filme emocionante da Netflix que tem 100% de aprovação

Alcançar 100% de aprovação no Rotten Tomatoes é um dos maiores elogios que um filme pode receber. Um dos lançamentos recentes da Marvel chegou a essa marca, graças à trama emocionante e atuações sólidas do elenco. Trata-se de A Fita Cassete, um longa tocante ambientado no final dos anos 90 – que atinge em cheio a nostalgia dos fãs.

O filme A Fita Cassete, lançado com o título original de “Mixtape”, é uma comédia dramática dirigida por Valerie Weiss, a partir do roteiro de Stacey Menear e Alice Wu.

A trama chegou a 100% de aprovação no Rotten Tomatoes a partir de 8 resenhas críticas. A nota do público foi um pouco menor: 75% de aprovação com menos de 50 avaliações.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a aprovação crítica de A Fita Cassete, além da trama e elenco do longa.

O sucesso de A Fita Cassete na Netflix

“Em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita quebrada gravada pelos pais falecidos. Então ela vai atrás das músicas – e aprende mais sobre a mãe e o pai”, afirma a sinopse divulgada pela Netflix.

O longa leva os espectadores em uma viagem estética direto para os anos 90, e aposta pesado na nostalgia do público para a criação de uma trama divertida e, ao mesmo tempo, emocionante.

A Fita Cassete acompanha a história de Beverly, uma garota tímida e desajeitada que acredita que a única maneira de conhecer os pais – que morreram quando ela tinha apenas dois anos – é por meio de uma fita cassete quebrada que eles deixaram para trás.

Beverly faz de tudo para consertar a fita, e nessa jornada, descobre vários segredos de família.

“Mixtape parece, ao mesmo tempo, familiar e inédito. O filme surpreende graças à sua história séria e mensagens centrais de família e luto, que tocam os espectadores de todas as idades”, afirma a resenha do site Screen Rant.

Em diversas resenhas críticas, A Fita Cassete é descrito como um filme para a família toda, com o potencial de agradar os mais diferentes tipos de espectadores.

“Um filme que faz você se sentir bem, e aborda temas como a conexão com as raízes, amizade e autodescobrimento, A Fita Cassete é um lançamento imperdível para toda a família”, afirma a crítica do site Pop Culture Planet.

A atuação do elenco e a estética do longa também conquistaram uma boa parte do público e dos críticos especializados.

“Essa maravilhosa caracterização da energia, inocência e ansiedade da pré-adolescência traz uma boa dose de emoção e personagens memoráveis em seus 97 minutos de duração”, afirma a resenha do site Common Sense Media.

O elenco de A Fita Cassete é formado por Gemma Brooke-Allen (Kate), Julie Bowen (Modern Family), Jackson Rathbone (Saga Crepúsculo), Nick Thune (Venom) e as atrizes mirins Olga Petsa e Audrey Hsieh.

“A Fita Cassete é uma verdadeira joia preciosa”, comenta a crítica do site Movie Nation.

A Fita Cassete está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.