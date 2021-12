Aladdin: Disney confirma antiga teoria de fãs sobre o Gênio

Uma das teorias mais populares sobre Aladdin é que o vendedor que aparece no início do desenho da Disney, na realidade, é o Gênio. Diversas evidências apoiam isso e um dos diretores do filme acabou confirmando a teoria.

O vendedor é quem começa a contar a história de Aladdin e a lâmpada, logo após a sequência da canção Noites da Arábia.

Continua depois da publicidade

Ele conta com várias semelhanças visuais com o Gênio: ambos têm apenas 4 dedos em cada mão, as barbas são muito parecidas, o formato do nariz. Além disso, ambos foram dublados por Robin Williams.

Em entrevista (via ScreenRant), Ron Clements confirmou essa teoria. De fato, o fim do filme revelaria o vendedor se transformando, mas isso acabou ficando de fora do filme.

“Eu vi algo que especula que o mascate no início de Aladdin é o Gênio. Isso é verdade!” ele disse. “Essa era toda a intenção, originalmente. Tínhamos até isso no final do filme, onde ele se revelaria o Gênio, e é claro que Robin fazia a voz do mascate. Mas através de mudanças na história e algumas edições, nós cortamos a revelação no final. Então, essa é uma lenda urbana que realmente é verdade”.

Mais sobre Aladdin

“Com a ajuda de um engraçado Gênio de 10 mil anos de idade, que vive mudando de forma, o malandro plebeu Aladdin e a confiante e inteligente Princesa Jasmine se juntam para enfrentar o malvado feiticeiro Jafar e acabar com seus planos de controlar o reino”, diz a sinopse oficial.

A direção de Aladdin é de John Musker e Ron Clements, dupla também responsável por A Pequena Sereia, Hércules, A Princesa e o Sapo, além de Moana: Um Mar de Aventuras.

Musker e Clements também assinam o roteiro, juntos de Ted Elliott e Terry Rossio. O filme ganhou dois prêmios Oscar, pela canção A Whole New World e pela trilha sonora original.

O elenco conta com Scott Winger, Robin Williams, Linda Larkin, Jonathan Freeman, Frank Welker, Gilbert Gottfriend e Douglas Seale.

Aladdin está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.