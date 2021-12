Além de filme, Matrix 4 ganha coleção no Brasil

A Warner Bros. fechou parcerias com a Cartel 011, bandUP!, Piticas, C&A e outras marcas para o lançamento de produtos oficiais de Matrix Resurrections (Matrix 4).

Com isso, roupas, calçados, acessórios, itens de decoração e papelaria são lançados no Brasil, todos temáticos do filme. Vale apontar que também há estampas dos filmes anteriores.

“Parcerias que oferecem novos produtos de acordo com lançamentos como o novo filme de Matrix fazem com que o licenciamento tenha também um papel de extrapolar a cultura pop para além das telas. As coleções e itens que desenvolvemos contribuem para elevar a conexão entre os fãs e o conteúdo e trazem também um resgate da nostalgia de quem se surpreendeu quando o primeiro filme foi lançado, em 1999”, afirma Marcos Mello, gerente geral no Brasil da Warner Bros. Consumer Products.

São diversos itens presentes nas lojas citadas acima, como camisas com estampas de Trinity, das icônicas letras verdes descendo verticalmente, de Morpheus e mais.

Há também canecas e almofadas inspiradas em Matrix. Veja algumas fotos desses produtos, abaixo.

Matrix 4 está em cartaz no cinema

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.