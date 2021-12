Amor, Sublime Amor: Onde assistir filme de Steven Spielberg

O remake de Amor, Sublime Amor pode ser assistido apenas nos cinemas no Brasil. O filme com direção de Steven Spielberg chega em 9 de dezembro.

Por ser distribuído pelos estúdios Disney, alguns fãs ficaram com dúvida se o filme também poderia chegar ao streaming. Mas, não é o caso aqui.

Amor, Sublime Amor só deve chegar futuramente ou no Disney+ ou no Star+. Os serviços ainda precisam anunciar qual será o destino do título.

Por também chegar nos cinemas, o público deve sempre cuidar de procedimentos básicos. Máscara, álcool em gel e distanciamento são importantes nesse momento.

Confira abaixo o trailer de Amor, Sublime Amor, que tem direção de Steven Spielberg.

Mais sobre Amor, Sublime Amor

Dirigido por Spielberg, o longa se passa na Nova York de 1957 e explora o amor proibido entre Tony (Ansel Elgort) e María (Rachel Zagler), e a rivalidade entre os Jets e os Sharks, dois grupos de adolescentes com diferentes passados.

O filme é baseado no longa de mesmo nome de 1961, que por sua vez surge de um famoso musical da Broadway.

A primeira versão para o cinema foi um grande sucesso. No Oscar daquele ano, Amor, Sublime Amor de Robert Wise e Jerome Robbins vendeu 10 estatuetas, incluindo Melhor Direção para Robbins e Wise, Melhor Atuação para Rita Moreno e George Chakiris, além de outras categorias como Fotografia e Edição.

“É muito intimidante pegar uma obra-prima e fazê-la através de um olhar e sensibilidades diferentes, sem comprometer a integridade do que é comumente considerado a melhor música já composta para o teatro. Mas acredito que excelentes histórias devem ser contadas e recontadas ao longo dos anos, em parte para poder refletir diferentes perspectivas e períodos na obra”, contou Steven Spielberg sobre refazer o musical.

O elenco tem Rachel Zegler (interpretando María), Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Brian d’Arcy James (Policial Krupke), Corey Stoll (Tenente Schrank) e Josh Andrés Rivera (Chino).

Rita Moreno, da primeira versão, aparece no filme como Valentina. A famosa também é produtora-executiva do remake de Amor, Sublime Amor.

Como citado, Amor, Sublime Amor chega em 9 de dezembro no cinema.