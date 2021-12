Andrew Garfield, o Homem-Aranha, já interpretou bilionário brasileiro em filme

Os fãs celebram Andrew Garfield no papel de Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, anos após a última aparição do astro ser em O Espetacular Homem-Aranha 2. Além desse papel, o ator também tem uma ligação com o Brasil, ao interpretar o bilionário Eduardo Saverin em A Rede Social.

Antes de virar o Peter Parker da Marvel, em 2012, Andrew Garfield foi um dos atores escolhidos para o aclamado A Rede Social. O longa contou a história da fundação do Facebook, que começava a revolucionar as redes sociais naquela época.

Enquanto Jesse Eisenberg foi Mark Zuckerberg, um jovem Andrew Garfield ficou com o papel do brasileiro Eduardo Saverin. O paulista criado nos Estados Unidos foi um dos cinco co-fundadores do Facebook e se tornou bilionário após a empreitada.

Como A Rede Social mostra, Eduardo Saverin e Zuckerberg foram amigos no começo da jornada acadêmica deles em Harvard. A parceria é bem representada com Andrew Garfield e Jesse Eisenberg.

O papel como o bilionário brasileiro também deu ainda mais destaque a Andrew Garfield em Hollywood. Mesmo assim, uma curiosidade é que o ator de Homem-Aranha não gostou da atuação dele em A Rede Social, como comentado para Total Film.

“Eu raramente fico satisfeito com algo. Eu tenho essa divina insatisfação que muitas pessoas criativas têm. Eu lembro de assistir A Rede Social pela primeira vez e eu e Jesse comentamos, ‘Oh, odiamos essa droga. Odiamos’. Todo mundo ao nosso redor disse, ‘O que vocês disseram? É incrível’. E nós ficamos, ‘Não, nós estragamos, deveriam ter escalado outra pessoa'”, revelou o ator sobre a experiência.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

Já A Rede Social pode ser conferido no Amazon Prime Video.

