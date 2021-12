Andrew Garfield pode mudar o Homem-Aranha para sempre na Marvel

Fãs do MCU que já conferiram a trama de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa nos cinemas sabem que um dos momentos mais emocionantes do longa é a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield. O que muita gente não sabe é que Garfield tem o potencial para mudar para sempre um aspecto bastante importante do herói aracnídeo na Marvel; veja abaixo.

Para quem não se lembra, Andrew Garfield interpretou Peter Parker em dois filmes do Espetacular Homem-Aranha lançados entre 2012 e 2014.

O ator não retornou para um terceiro longa, e de acordo com os e-mails vazados da Sony, não teve uma boa experiência nas gravações. Na verdade, o astro se arrependeu particularmente de ter acatado uma decisão controversa dos produtores.

A conclusão da trilogia de Andrew Garfield na Sony nunca chegou a ser produzida, e anos depois, a saga do Homem-Aranha ganhou um reboot com Tom Holland no papel principal.

O arrependimento de Andrew Garfield em Homem-Aranha

Em uma entrevista ao jornal The Independent, em 2019, Andrew Garfield revelou que sofreu pressão para se desculpar por comentários questionando a potencial bissexualidade do herói – tudo isso para vender ingressos para homofóbicos.

“Lembro de dar uma entrevista na qual falei: ‘Por que o Peter não pode explorar sua bissexualidade no próximo filme? Por que MJ não pode ser um cara?’ Então, sofri muita pressão para me retratar e pedir desculpas por algo que eu realmente acredito”, comentou o ator.

A polêmica e a falta de apoio dos produtores acabou azedando a relação de Andrew Garfield com a Sony.

“Então vocês só querem garantir que homofóbicos e pessoas intolerantes comprem os ingressos?”, questionou o astro.

Andrew Garfield já discutiu sua sexualidade no passado, identificando-se como heterossexual.

“Até esse momento, só me senti atraído por mulheres. Acho que a maioria das pessoas tenta controlar suas experiências e construir muralhas ao redor do que são de verdade. Eu tenho uma grande abertura para aceitar quaisquer impulsos que possam surgir a qualquer momento, e experimentar de tudo nesse grande jardim”, explicou Garfield.

Mas afinal de contas, como o retorno de Andrew Garfield em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa pode influenciar o futuro do personagem na Marvel?

Rumores compartilhados nas redes sociais – ainda não confirmados pela Marvel ou por qualquer outro envolvido – indicam que Andrew Garfield continuará no MCU mesmo após Homem-Aranha 3.

Um boato sugere que o ator participará de múltiplos projetos da Marvel, e terá seus próprios filmes solo.

Dessa forma, o ator pode fazer o que não teve oportunidade na Sony: explorar melhor a sexualidade do Homem-Aranha.

Como o MCU parece mais comprometido com a diversidade e a representatividade, Andrew Garfield pode interpretar uma versão do personagem que também se envolve com homens.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, está em cartaz nos cinemas brasileiros.