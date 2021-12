Andrew Lincoln, o Rick de The Walking Dead, arrepende-se de icônico papel

Andrew Lincoln se tornou mundialmente famoso por interpretar Rick em The Walking Dead, mas antes disso ele teve outro papel icônico no filme Simplesmente Amor. Ele se arrepende de interpretar Mark nesse filme.

No longa-metragem, Lincoln vive um homem apaixonado pela esposa do melhor amigo. Ele esconde esse amor, mas no fim acaba se declarando para Juliet, vivida por Keira Knightley.

O problema é que ele toma algumas ações questionáveis ao longo do filme, como filmar somente Juliet durante o casamento do melhor amigo, ou se declarar para ela, com cartões (a cena mais emblemática de Simplesmente Amor) para que o amigo não o escute.

Ciente disso, apesar do personagem ser querido pelos fãs, o astro de The Walking Dead admitiu que Mark é basicamente um stalker.

“Ele é um stalker”, disse Lincoln com uma risada (via Looper). “Essa foi a minha pergunta para o diretor Richard Curtis, ‘Você não acha que estamos no limite do território de stalkers aqui?’. E ele disse: “Não, não. Não com você interpretando, querido'”.

Felizmente, o papel em Simplesmente Amor colocou Andrew Lincoln no mapa e eventualmente ele conseguiu o papel de Rick em The Walking Dead.

The Walking Dead: História sombria de Rick Grimes é usada por outra personagem

Contém spoilers

Alicia pega emprestada uma história de Rick Grimes dos quadrinhos na sétima temporada de Fear the Walking Dead (via Screen Rant).

Quando o Rick Grimes dos quadrinhos enfrentou o Governador, o vilão acabou cortando uma de suas mãos.

Rick perdendo uma das mãos (e uma parte do braço) tão cedo em sua jornada ao apocalipse zumbi forçou o protagonista a se ajustar conforme os capítulos de The Walking Dead passavam.

O personagem aprendeu a atirar com a outra mão e, eventualmente, recebeu uma prótese.

A série de TV nunca adaptou este elemento crucial para o Rick Grimes vivido por Andrew Lincoln. Vários episódios indicaram a lesão de Rick, mas nunca aconteceu realmente.

Outros personagens perderam mãos ou braços desde então, mas são coadjuvantes ou tiveram suas histórias concluídas logo após a amputação.

Um novo episódio de Fear the Walking Dead revela como Alicia foi mordida por um zumbi entre a sexta e a sétima temporada e forçada a cortar uma parte do seu próprio braço.

Nos dias de hoje, as ramificações dessa perda estão sendo sentidas intensamente. Alicia não está completamente livre do choque e do trauma, mas assim como o Rick Grimes dos quadrinhos, ela também está se acostumando com sua nova realidade.

Quando Strand solta um zumbi em Morgan, ela o protege colocando seu braço falso no caminho, salvando o colega.

No Brasil, Fear the Walking Dead é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.