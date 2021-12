Animais Fantásticos 3: Explicado o motivo para Johnny Depp ser substituído

Originalmente, Johnny Depp reprisaria o papel de Grindelwald em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3). No entanto, ele foi substituído por Mads Mikkelsen. Veremos o porquê disso agora.

Há anos, Depp foi acusado por Amber Heard, com quem foi casado, de violência doméstica. O processo ainda corre na justiça, mas o ator já perdeu um caso contra o jornal britânico The Sun, que o chamou de “espancador de esposa”.

No julgamento, evidências bem séries foram mostradas por Heard, conhecida por ter estrelado Aquaman e Liga da Justiça.

Em 7 de dezembro de 2017, J.K. Rowling publicou uma longa declaração no website dela defendendo Johnny Depp. A opinião dela foi espelhada pelo diretor David Yates e pela Warner Bros.

“Com base em nosso entendimento das circunstâncias, os cineastas e eu não estamos apenas confortáveis mantendo nosso elenco original, mas genuinamente felizes por ter Johnny interpretando um personagem importante no cinema”, diz parte da declaração de J.K. Rowling.

O Real motivo da saída de Johnny Depp

Após Johnny Depp perder o caso contra o The Sun, no entanto, o cenário mudou e ele foi solicitado pelo estúdio a se demitir de Animais Fantásticos 3.

Mas há outro fator determinante na saída do ator do papel, conforme aponta a Variety: a fusão da AT&T com a companhia mãe da Warner Bros., a Time Warner, que resultou na WarnerMedia.

Essa fusão veio acompanhada de uma mudança nos bastidores, conforme apontaram fontes da Variety. A companhia agora é menos leniente em relação a esse tipo de controvérsia.

Assim sendo, a WarnerMedia queria afastar-se das polêmicas envolvendo Johnny Depp, especialmente após ele perder o processo que ele próprio deu início contra o The Sun. No fim, tudo é por conta de dinheiro.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.