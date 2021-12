Animais Fantásticos 3 tem conexão entre Grindelwald e Voldemort

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore apresenta, no trailer, uma conexão entre Grindelwald e Voldemort, mas de forma bastante sutil.

Diversos momentos do trailer apresentam um Qilin, uma criatura conhecida, também, como unicórnio asiático. É um animal fantástico que deve ter bastante importância nesse filme.

Continua depois da publicidade

Essencialmente, o que impede Grindelwald de lutar contra Dumbledore (e o protege, portanto), é o frasco de sangue que ele tem de Dumbledore.

Em determinado momento do trailer, vemos Newt roubando esse frasco, entregando a Dumbledore, o que pode acabar com o elo entre os dois amigos, que se tornaram adversários.

Com isso, Grindelwald pode estar atrás do sangue de um Qilin para estender a própria vida, da mesma forma que Voldemort fez com um unicórnio em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Isso faz com que Newt fique no centro da história novamente, visto que um animal fantástico é de suma importância para a trama.

Animais Fantásticos 3 chega em 2022

O elenco novamente conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.