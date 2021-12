Após 14 anos, filme com Ryan Gosling e Anthony Hopkins faz sucesso na Netflix

Com Ryan Gosling e Anthony Hopkins, Um Crime de Mestre chegou aos cinemas em 2007. No momento, está em alta na Netflix, fazendo parte do Top 10 do serviço de streaming.

Em Um Crime de Mestre, Willy Beachum (Ryan Gosling) é um jovem e ambicioso promotor público, que está no melhor momento de sua vida profissional.

Continua depois da publicidade

Ele tem 97% de vitória nos casos em que atuou e está prestes a assumir um cargo na famosa agência Wooton Sims.

Porém, antes de deixar o cargo de promotor ele tem um último desafio pela frente: Ted Crawford (Anthony Hopkins). Após descobrir que sua esposa o estava traindo, Ted a matou com um tiro na cabeça.

Parecia um caso simples, já que era um crime premeditado e com uma confissão clara, mas Ted cria um labirinto complexo em torno do caso, de forma a tentar sua absolvição.

Suspense com boa recepção

Um Crime de Mestre teve uma boa recepção da crítica na época de seu lançamento, embora não tenha sido aclamado.

Alguns especialistas chamaram o enredo de “implausível”, mas elogiaram o suspense na narrativa e as atuações de Ryan Gosling e Anthony Hopkins.

No Rotten Tomatoes, Um Crime de Mestre apresenta 71% de aprovação com os críticos. Já a taxa de aprovação com o público é de 73%.

Para quem gosta de suspense, Um Crime de Mestre é um longa interessante para se assistir na Netflix. Os fãs dos atores Ryan Gosling e Anthony Hopkins também devem ficar satisfeitos com a produção.

Com Ryan Gosling e Anthony Hopkins, Um Crime de Mestre está agora disponível pela Netflix.