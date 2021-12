Após 8 anos da morte, como Paul Walker pode voltar em Velozes e Furiosos

Um dos momentos mais marcantes da franquia Velozes e Furiosos foi a morte de Paul Walker, o eterno Brian O’Conner. O ator faleceu em 30 de novembro de 2013, e 8 anos após o trágico acidente, tudo indica que o astro retornará no próximo filme da saga. Pelo menos, é isso que o diretor de F10 indicou em uma entrevista recente; veja abaixo.

Em Velozes e Furiosos 7, a cena final do personagem Brian foi criada utilizando o rosto de Paul Walker inserido digitalmente no corpo de dublês, alguns deles os irmãos do ator – Cody e Caleb.

O mesmo processo que criou a emocionante despedida de Brian em F7 pode se repetir em F10. Mas agora, Brian pode retornar em um papel bem mais importante.

Vale lembrar que Brian não está morto na trama corrente de Velozes e Furiosos. O personagem apenas “se aposentou” para cuidar da família. Mas como Jordana Brewster, a Mia, retorna à ação em F9, a volta de Brian pode estar cada vez mais próxima.

Paul Walker retorna em F10?

Em um papo com o site CinePop, o diretor Justin Lin indicou o retorno de Paul Walker no próximo filme da franquia, a 10ª aventura de Dom Toretto.

Paul Walker interpretou Brian O’Connor em todos os filmes da franquia – exceto Desafio em Tóquio – até sua inesperada morte em 2013.

Justin Lin revelou que a volta de Paul Walker deve envolver uma boa dose de computação gráfica e efeitos especiais.

“Obviamente, Paul e seu personagem Brian são a alma e o coração de nossa franquia. Trazê-lo de volta é algo que penso todos os dias. Como vamos chegando ao final da franquia, já estamos discutindo essa possibilidade”, comentou o cineasta.

A recriação de atores mortos com computação gráfica não é exatamente uma novidade em Hollywood. Com a ajuda do CGI, o icônico Peter Cushing, intérprete de Grand Moff Tarkin em Star Wars, pôde retornar em Rogue One – mesmo tendo morrido em 1994.

Ou seja, Brian pode retornar em um papel importante nos próximos dois filmes de Velozes e Furiosos, que devem concluir a franquia de Vin Diesel.

Falando em Vin Diesel, foi o próprio Dom Toretto que confirmou o desfecho de Velozes e Furiosos.

“Vamos produzir F10 Parte 1 e Parte 2, o final da saga, a partir de janeiro”, afirmou o astro ao site Regal.

Vin Diesel garantiu também que o final pode agradar até mesmo os fãs mais exigentes da franquia – mesmo os que não querem ver a história de Toretto chegando ao fim.

“Sei que muita gente vai ficar desapontada com o fato de Velozes e Furiosos estar acabando. Mas todas as histórias merecem um final. Todas as coisas boas precisam terminar. Existem razões específicas para o final, e acredito que a franquia merece um bom desfecho”, comentou o astro.

Após Velozes e Furiosos 10, a franquia pode ganhar diversos derivados. Um deles, ambientado na juventude de Toretto, já está sendo planejado por Vin Diesel.

Por enquanto, Velozes e Furiosos 10 tem previsão de estreia para abril de 2023.