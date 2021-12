Após After, ator entra em novo filme de romance baseado em livro

Dylan Sprouse recentemente estrelou After – Depois da Verdade e agora ingressa em Belo Desastre, que será lançado no Brasil pela Diamond Films.

A trama do romance gira em torno de Abby Abernathy (Virginia Gardner), que busca fugir do passado sombrio ao chegar na faculdade com a melhor amiga, America.

Lá ela acaba conhecendo Travis ‘Mad Dog’ Maddox (Dylan Sprouse), um bad boy que passa as noites lutando MMA. Abby não quer nada com ele, o que motiva ainda mais Travis.

Com isso, ele oferece a ela uma aposta: se ele perder a próxima luta, ficará sem fazer sexo por um mês. Mas se ganhar, Abby deve viver com ele e o colega de quarto por 1 mês.

Travis, no entanto, não sabe sobre o passado sombrio de Abby, que está prestes a emergir.

O elenco do filme chegou a gravar um vídeo anunciando o término das filmagens. Veja abaixo.

Para os fãs de romance

Com isso, o filme parece uma aposta certeira para os fãs de romances adolescentes. Quem gostou de After – Depois da Verdade pode achar uma bela alternativa aqui.

O elenco de Belo Desastre ainda trás Austin North, Libe Barer, Brian Austin Green, Rob Estes, Manal El-Feitury, Akshay Kumar e Declan Michael Laird.

A direção é de Roger Kumble, de After – Depois da Verdade e Tudo Para Ficar com Ele. Kumble também assina o roteiro, baseado no livro homônimo de Jamie McGuire.

Atualmente, Belo Desastre está em pós-produção. A data de lançamento do filme nos cinemas ainda não foi revelada.

Conforme a Diamond Films, o anúncio da data de lançamento ocorrerá em breve.