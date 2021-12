Após Imperdoável, mais um filme de Sandra Bullock conquista fãs na Netflix

Imperdoável mostra aos fãs um lado pouco conhecido das atuações de Sandra Bullock, trazendo a estrela como uma ex-presidiária tentando reconstruir a vida. Em meio ao sucesso do novo longa, outro filme da atriz está dominando o Top 10 da Netflix. Trata-se do suspense Premonições, lançado originalmente em 2007. Explicamos abaixo tudo sobre sua trama e elenco; confira.

Misturando elementos de suspense com uma temática sobrenatural, o filme tem Mennan Yapo como diretor e Bill Kelly como roteirista.

O lançamento de Premonições na Netflix representa uma nova chance para o filme de Sandra Bullock. Em sua estreia original, a trama foi completamente detonada pela crítica especializada, atingindo apenas 8% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Embora não tenha conquistado a imprensa, o filme contou com uma bilheteria sólida, faturando 84 milhões de dólares com um orçamento de apenas 20 milhões.

A história de Premonições na Netflix

Premonições foca na história de Linda Hanson – interpretada por Sandra Bullock – uma dona de casa que leva uma vida idílica no subúrbio.

Tudo muda quando Linda é informada pelo xerife que seu marido Jim, fora de casa em uma viagem de negócios, morreu em um acidente de carro.

Enlutada, a protagonista conta com a ajuda da mãe para organizar o funeral, e acaba adormecendo no sofá da sala.

No dia seguinte, Linda se surpreende ao encontrar Jim ao seu lado, mas vivo do que nunca. A personagem conclui que teve apenas um pesadelo realista, mas com o passar dos dias, se vê presa em um loop temporal.

Em uma jornada complicada e cheia de reviravoltas, Linda precisa lutar contra o tempo e contra o destino para salvar a família.

“O sonho americano se torna um pesadelo americano”, afirmou Sandra Bullock sobre a mensagem do longa.

Sandra Bullock e o elenco de Premonições

Como já citamos, Sandra Bullock comanda o elenco de Premonições como a protagonista Linda Hanson.

Na Netflix, a atriz também é conhecida pelos hits Imperdoável e Bird Box.

Julian McMahon (Quarteto Fantástico) vive Jim Hanson, o marido de Linda que morre em um acidente de carro.

Amber Valletta (Revenge) é Claire Francis, uma mulher misteriosa que aparece durante o funeral de Jim.

Kate Nelligan (Law & Order) interpreta Joanne, a mãe de Linda.

Marc Macaulay (Monster) é o Xerife Reilly, que informa inicialmente Linda da morte de Jim.

O elenco de Premonições é completado por Nia Long (Um Maluco no Pedaço), Courtney Taylor Burness (Mulher Solteira Procura), Shyann McClure (A Casa), Peter Stormare (John Wick) e Jude Ciccocela (24 Horas).

Premonições já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer