Após Imperdoável, Sandra Bullock terá filme com Daniel Radcliffe; veja imagens

A Paramount Brasil compartilhou as primeiras imagens do novo filme com Sandra Bullock, Daniel Radcliffe e Brad Pitt, A Cidade Perdida.

No Twitter oficial do estúdio, foram publicadas três fotos. A primeira mostra Bullock e Channing Tatum explorando uma floresta próximos a uma cachoeira.

A segunda mostra os dois, juntos de Daniel Radcliffe, dessa vez em um barco. O astro de Harry Potter, na proa, segura uma lamparina.

Já a terceira mostra Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt. Bullock está sentada em uma cadeira, que, por sua vez, está dentro de um carrinho de mão. Atrás deles vemos uma grande explosão.

O tuite ainda anuncia que o primeiro trailer será lançado na sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre A Cidade Perdida

O novo filme com Sandra Bullock e Daniel Radcliffe é descrito como uma nova versão de Tudo Por Uma Esmeralda, de 1984.

A trama gira em torno de uma escritora reclusa, que precisa promover o mais recente livro com o modelo que estampa a capa do romance, vivido por Channing Tatum. O problema é que eles sofrem uma tentativa de sequestro e são levados para a selva.

Além de Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe, o elenco também traz Patti Harrison, Oscar Nuñez, Da’Vine Joy Randolph, Héctor Aníbal e Thomas Forbes-Johnson.

A direção de A Cidade Perdida é de Adam e Aaron Nee, responsáveis pela comédia Band of Robbers. O roteiro é de Dana Fox, Seth Gordon e Liza Chasin.

A Cidade Perdida está previsto para 25 de março de 2022, nos EUA. Ainda não há data oficial de lançamento no Brasil.