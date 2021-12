Após rumores de Homem-Aranha 3, Tom Holland admite ter grupo com Maguire e Garfield

Tom Holland revelou fazer parte de um grupo de WhatsApp com Tobey Maguire e Andrew Garfield, colocando mais lenha na fogueira em relação aos rumores sobre os astros aparecerem em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

O ator conversou com a BBC Radio 1 e explicou que o fato dele ser o Homem-Aranha nos filmes da Marvel agora fez ele se conectar com os dois astros, que interpretaram o papel antes dele.

Tom Holland disse que a ideia de formar o grupo foi dele, após ter encontrado Tobey Maguire em um restaurante japonês.

“Temos um grupo WhatsApp. Sim, temos, sim… Nós criamos. Não sei como foi criado, mas encontramos Tobey em um restaurante japonês um tempo atrás , e eu peguei o número dele”, disse o ator da Marvel.

“Eu acho que eu criei o grupo. Eu disse algo como: ‘Ouçam, não podemos todos compartilhar os números uns dos outros e ter um grupo?’. Acho que sou o único que falou no grupo: ‘E aí, outro Homem-Aranha? É o bebê Homem-Aranha aqui, como vai?'”, continuou Holland.

Homem-Aranha 3 chega em breve

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

O rumor é que um Sexteto Sinistro do multiverso seja formado no filme. O título estaria ligado a esse vilões não terem uma “volta para casa”, ou seja, para seus respectivos universos.

Willem Dafoe deve voltar como o Duende Verde para liderar esse grupo. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

Apesar dos rumores, Marvel e Sony não comentam. O que é certo é que Homem-Aranha 3 deve começar a criar o caminho para colocar o Peter Parker de Tom Holland mais próximo do Venom.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, tem previsão para 16 de dezembro de 2021. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

