Após rumores, destino da atriz da Marvel em Pantera Negra 2 é revelado

As filmagens de Pantera Negra 2 estão em pausa desde novembro, por conta de um acidente sofrido por Letita Wright, a Shuri do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Rumores surgiram sobre ela não voltar ao papel em razão da suposta postura anti-vacina dela, mas parece que ela continua na produção.

Conforme o THR, Wright continua no filme do MCU, cuja produção será retomada no fim de janeiro de 2022, em Atlanta.

Os rumores surgiram após uma matéria do próprio THR, dizendo que ela estaria falando contra a vacina no set da série.

Antes disso, ela havia compartilhado na conta dela no Twitter (que foi deletada) um vídeo questionando a vacina contra COVID-19. O vídeo ainda continha conteúdo transfóbico.

Pelo jeito, ela deve ao menos continuar em Pantera Negra 2. O futuro dela no MCU após isso, no entanto, é incerto.

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Já What If? (E Se?) tem uma temporada disponível no Disney+.

