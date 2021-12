Astro de Harry Potter revela ter relação estranha com Robert Pattinson

No The Jonathan Ross Show, Daniel Radcliffe, astro de Harry Potter, revela que tem uma relação estranha com Robert Pattinson, o Batman da DC. Os atores trabalharam juntos em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

O astro de Harry Potter conta que perdeu totalmente o contato com Robert Pattinson. Inclusive, soube do sucesso de Crepúsculo através de outdoors em Nova York, quando notou que conhecia o Edward das imagens.

“É estranho. Nós temos essa estranha relação em que nos comunicamos apenas por jornalistas. Não nos vemos em eras. Todos acham que somos grandes colegas. Ele foi um cara amável quando trabalhei com ele”, conta Daniel Radcliffe.

Dessa forma, ao contrário do que fãs imaginam, o eterno bruxinho de Harry Potter e Robert Pattinson não são próximos, mas mostram se respeitar.

Robert Pattinson chega com The Batman no cinema

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022. Já os filmes do Harry Potter estão no HBO Max.