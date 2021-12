Astro de John Wick se emociona com gesto de Keanu Reeves

Lance Reddick marca presença na franquia John Wick desde o primeiro filme, o que deu bastante tempo para ele trabalhar junto de Keanu Reeves. O astro, também conhecido por The Wire, emocionou-se ao contar uma história sobre o colega de elenco.

Reddick conversou com o Vulture e falou sobre ter sido surpreendido no aniversário de Keanu Reeves pelo próprio ator, que fez questão de visitá-lo no set.

“Em John Wick 4, meu primeiro dia no set foi no aniversário de Keanu. Mas ele estava em cena. Ele veio ao set de qualquer forma às nove horas da noite, com a namorada dele, que eu nunca conheci. E ela é… posso dizer uma palavra feia?”, disse Reddick. O entrevistador disse para ele ir adiante nesse momento.

“A namorada dele é legal para c*ralho. E ela disse que perguntou a Keanu o que ele queria fazer no aniversário dele. Ele disse ‘eu quero ver Lance’. Ele nunca fez isso antes, mas ele me escreveu um bilhete, agradecendo pelo que eu trouxe ao personagem nesses filmes. E ele quis dar o bilhete para mim. Nunca vou esquecer disso. Vou chorar agora”.

Pelo jeito, Keanu Reeves realmente é uma pessoa incrível, como todos que o conhecem apontam.

Mais sobre a franquia John Wick

John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derek Kolstad e de propriedade da Lionsgate.

Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado que se torna ativo novamente em sua busca por vingança.

A franquia começou com o lançamento de John Wick – De Volta Ao Jogo em 2014, seguido por duas sequências, John Wick: Um Novo Dia Para Matar em 2017 e John Wick 3: Parabellum em 2019.

Todos os três filmes foram considerados sucessos de crítica e bilheteria.

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 27 de maio de 2022.