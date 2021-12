Ataque dos Cães: Final do elogiado filme da Netflix é explicado

Um dos filmes mais elogiados da Netflix em 2021, Ataque dos Cães tem tudo para figurar nas principais categorias do Oscar. Com Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons e Kirsten Dunst, o longa emocionou muita gente com sua trama dura e, ao mesmo tempo, sensível. Como uma boa parte dos espectadores ficou confusa com o desfecho, o site Decider explicou tudo que aconteceu.

O filme Ataque dos Cães – The Power of the Dog em sua versão original – é um drama de faroeste escrito e dirigido por Jane Campion. A trama se baseia no livro homônimo, lançado em 1967 por Thomas Savage.

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

O desfecho de Ataque dos Cães é marcado por uma morte importante e pela revelação de grandes segredos de família – além de uma interessante mensagem ao público; veja abaixo.

O que acontece no final de Ataque dos Cães

Antes do desfecho de Ataque dos Cães, Rose – que sofre cada vez mais com o alcoolismo – troca todo o couro de vaca retirado por Phil por um par de luvas.

Quando Phil percebe que todo o couro se foi, fica furioso, já que não teria material suficiente para terminar a corda de Peter.

Peter oferece uma das peças de couro cru que retirou em sua cavalgada solo para Phil. Quando Phil pergunta por que Peter tem a peça, o filho de Rose responde que havia cortado algumas partes pois queria ser como o protagonista de Benedict Cumberbatch.

Impressionado com a gentileza de Peter, Phil promete trabalhar a noite inteira para finalizar a corda. Phil lava o couro retirado por Peter com uma ferida aberta, sem saber que ele veio de uma vaca doente.

Depois, o protagonista conta a Peter a história do dia em que Bronco Henry salvou sua vida pressionando seu corpo contra o dele em uma noite gelada. Peter pergunta se eles dormiram nus, mas Phil não responde e apenas ri.

Na manhã seguinte, Phil não se levanta para o café da manhã. George encontra o irmão acamado, suado e com febre. A ferida em sua mão foi claramente infectada pelo couro dado por Peter.

George pega o carro para levar Phil ao médico, mas o personagem de Benedict Cumberbatch se recusa a ir antes de entregar a corda para Peter.

A morte de Phil em Ataque dos Cães

Na cena seguinte, George aparece escolhendo um caixão para Phil, após a morte do irmão. No funeral, Rose compartilha um momento tocante com a sogra, e George convida os pais para celebrar o Natal – dando a entender que a família, agora, pode finalmente viver em paz.

O médico legista diz a George que Phil morreu envenenado por antraz, o que deixa o personagem de Jesse Plemons confuso, já que sabia que o irmão sempre se recusava a mexer com animais doentes.

Peter, por sua vez, não participa do funeral de Phil. Ao invés disso, ele encontra uma Bíblia e recita um salmo em casa: “Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães”.

Pela janela, o jovem vê Rose – agora sóbria – retornando com George do funeral. Nesse momento, o personagem dá um sorriso para a câmera, e o filme confirma que ele foi o responsável pela morte de Phil.

A mensagem do filme é que, após descobrir o que Phil estava fazendo com sua mãe, Peter decide fazer de tudo para proteger Rose. Ao entender que Phil era gay, ele usa todo seu conhecimento para se aproximar do protagonista.

Com a venda de todos os outros couros, o personagem encontra a oportunidade perfeita para infiltrar a pele envenenada nos materiais da corda – garantindo assim a morte de Phil e a sobrevivência (e tranquilidade) da família.

Ataque dos Cães está disponível na Netflix.