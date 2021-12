Ataque dos Cães sofreu grande mudança na Netflix

Ataque dos Cães já é considerado o maior sucesso crítico da Netflix em 2021, e tem tudo para ser indicado às principais categorias do Oscar. Baseado no livro de Thomas Savage e dirigido pela cineasta neozelandesa Jane Campion, o filme traz uma grande modificação em relação à história original. O site CBR revelou tudo que os espectadores precisam saber sobre a mudança; veja abaixo.

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

Na trama de Ataque dos Cães, Rose, a personagem de Kirsten Dunst, é a jovem viúva de um médico local. Esse médico, chamado John Gordon, é uma figura muito importante no livro de Thomas Savage, mas tem seu arco completamente excluído do filme.

A história do filme Ataque dos Cães começa bem depois que a trama do livro, que revela mais detalhes sobre a juventude do protagonista Phil Burbank.

A grande mudança que a Netflix fez em Ataque dos Cães

No livro Ataque dos Cães, a história começa ainda na juventude de Phil Burbank, quando o personagem de Benedict Cumberbatch e John Gordon tentam decidir os caminhos que desejam seguir.

John Gordon é caracterizado como um médico competente, mas sem grandes ambições. O personagem tem uma alma gentil, e trata até mesmo os pacientes que não podem pagar.

No entanto, ele não consegue dar à bela esposa Rose a vida confortável que havia prometido. Alguns dos moradores locais também enxergam John como um rapaz “fraco” – uma fofoca que aumenta quando Rose dá a luz ao débil Peter.

Enquanto Peter sofre com bullying na escola, seu pai decide enfrentar Phil, mas o cruel rancheiro e seus capangas espancam o médico com grande violência.

John até tenta se recuperar fisicamente e emocionalmente, mas acaba caindo se afundando na bebida e eventualmente cometendo suicídio.

No livro, Thomas Savage descreve perfeitamente a deterioração mental de John, e deixa claro que a morte do personagem foi causada – mesmo que indiretamente – pelos atos de Phil.

Embora John não tenha revelado detalhes de seu sofrimento para Rose e Peter, o livro dá a entender que mãe e filho sabem que Phil causou a morte do médico.

Dessa forma, o desfecho de Ataque dos Cães na Netflix ganha contornos ainda mais dramáticos: Peter não orquestrou a morte de Phil apenas para proteger a mãe, mas também para vingar o pai.

O filme da Netflix corta completamente essa trama, e começa sua história em 1925, provavelmente para condensar a narrativa.

Os eventos do passado só são referenciados quando Peter visita o túmulo do pai e quando ele conversa com Phil sobre o suicídio do pai.

Outra modificação importante do livro para o filme acontece na cena da morte de Phil. No filme, o personagem é encontrado à beira da morte pelo irmão George, e se recusa a ir ao médico sem antes entregar a Peter a corda completa – corda esta que provocou sua morte.

No livro, a morte de Phil é ainda mais dramática. O personagem se esforça para descer sozinho as escadas mais uma vez, e mesmo com a doença fatal, tenta performar sua masculinidade tóxica pela última vez.

Ataque dos Cães está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.