Ator acha que fez xixi nas calças após gravar cena em Matrix 4

Novos atores reagiram de formas diferentes ao gravarem Matrix Resurrections (Matrix 4). No caso de Jonathan Groff, o ator de Mindhunter acha que urinou nas próprias calças após filmar uma cena como o vilão Smith.

Nessa continuação, alguns personagens ganham intérpretes mais jovens. Um caso é o de Smith, antes interpretado por Hugo Weaving.

O momento de emoção aconteceu quando Jonathan Groff usou a clássica fala de Smith. Foi a primeira vez que o ator chamou o Neo de Keanu Reeves de “Senhor Anderson”.

Para a EW, Jonathan Groff admitiu a verdadeira reação ao terminar a cena.

“Quando acabou, eu pensei, eu acho que urinei nas calças. Eu acho que fiz xixi em mim mesmo”, confessou o astro. “Sabe quando você faz xixi nas calças que sai aquela urina quente? E não passava”, completou o intérprete de Smith em Matrix 4.

O elenco, que estava junto na entrevista, morreu de rir com a revelação do ator. Jonathan Groff continuou explicando que sentiu a sensação de líquido quente por 10 minutos, que com certeza não foi causada por algum acessório, como também poderia ter acontecido.

Matrix 4 chega em breve nos cinemas

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.