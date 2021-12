Ator da Marvel diz que não é vilão e deixa fãs indignados

Michael B. Jordan declarou que Killmonger, de Pantera Negra, não é um vilão e os fãs começaram a expressar as suas opiniões on-line. Alguns ficaram indignados com o comentário do ator da Marvel.

Basicamente, o astro argumenta que Killmonger tinha objetivos semelhantes aos de T’Challa, mas os abordou de uma maneira diferente.

Michael B. Jordan explicou ao Bleacher Report: “Ele se preocupava com seu povo tanto quanto T’Challa. Ele apenas tinha uma maneira diferente de fazer as coisas acontecerem.”

Internautas discordam do ator

Discordando do astro da Marvel, um internauta comentou no Twitter: “É claro que Killmonger era um vilão. Vamos parar com essa conversa.”

“Está tudo bem entender o ponto de vista de Killmonger, mas o cara matou sua namorada por vantagem tática e tinha prazer em intimidar e abusar fisicamente de mulheres. Ele é um vilão”, argumentou outra pessoa.

Uma fã da Marvel opinou: “Killmonger era um vilão e um babaca. Suas motivações eram compreensíveis, mas ele ainda era um babaca.”

“Sua gangue atirou em uma pessoa inocente pelas costas fugindo logo na primeira cena. Mas não é um vilão, claro”, ironizou outra internauta.

Rumores indicam que Michael B. Jordan pode retornar como Killmonger de alguma maneira em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2). No entanto, ainda não há confirmação.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), da Marvel, chega aos cinemas em 11 de novembro de 2022.

