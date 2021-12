Ator de 50 Tons de Cinza admite inveja de Oscar de amigo

Jamie Dornan e Eddie Redmayne são amigos há anos, mas isso não quer dizer que um não possa desejar as coisas que o outro tem. O ator de 50 Tons de Cinza disse que há uma “competição amigável” entre os dois.

Dornan participou do programa The Jonathan Ross Show, a fim de promover a minissérie The Tourist. Durante o programa, ele disse ter morado com o ator de Animais Fantásticos quando moravam em Los Angeles, em 2009, e tentavam fazer as carreiras deslancharem em Hollywood.

“Você gosta de pensar que não há inveja, mas sempre há uma competição amigável. Estávamos constantemente fazendo os mesmos testes e nos preparando para audições e dizendo: ‘Boa sorte, espero que tudo corra bem para você lá'”.

O ator de 50 Tons de Cinza considerava a situação “deprimente”, conforme revelou à Variety, tendo em vista que faziam os mesmos testes e ainda não haviam conseguido papéis de destaque.

“Acho que vivemos juntos por cerca de três meses. E havia tão pouco para se fazer – se não tivéssemos uma audição”, disse Jamie Dornan.

Astro de 50 Tons de Cinza é cotado para o Oscar

Jamie Dornan se tornou mundialmente conhecido desde que atuou em 50 Tons de Cinza, mas sua carreira certamente nunca se resumiu a Christian Grey. Um de seus novos trabalhos pode lhe render uma indicação ao Oscar, e há quem diga que ele pode surpreender e acabar levando a estatueta.

O ator vem recebendo muitos elogios por Belfast, de Kenneth Branagh. Especialistas apontam que sua campanha ao Oscar está sendo caprichada, o que é muito importante para que Jamie Dornan seja indicado.

Caso receba a indicação, seria como Melhor Ator Coadjuvante. Atores como Willem Dafoe (Nightmare Alley) e Jared Leto (Casa Gucci) também surgem como cotados para esta categoria.

Aliás, a aclamação em torno de Belfast é tão grande que o longa-metragem pode ter destaque em várias categorias do Oscar. O cineasta Kenneth Branagh já é considerado um dos favoritos ao Oscar de Melhor Diretor, e Caitriona Balfe (famosa por Outlander) também pode receber uma indicação por sua atuação.

Pelos críticos, Belfast já é chamado de “a redenção de Kenneth Branagh”. O diretor teve trabalhos brilhantes em Hollywood, mas seus últimos filmes dividiram opiniões: um destaque negativo é Artemis Fowl: O Mundo Secreto, considerado um grande fracasso com crítica e público.

Com o astro de 50 Tons de Cinza, Belfast chega em 16 de dezembro nos cinemas.