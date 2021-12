Ator de Game of Thrones critica novo filme de Leandro Hassum na Netflix

Peter Dinklage, o Tyrion de Game of Thrones, criticou o novo filme de Leandro Hassum na Netflix, Amor Sem Medida. O comentário é feito a partir da forma com que o longa com Juliana Paes retrata o nanismo.

O astro de Game of Thrones, que tem nanismo, ficou sabendo sobre o filme em entrevista para Folha de São Paulo. Em Amor Sem Medida, o personagem de Leandro Hassum é diminuído digitalmente, o que gera controvérsia.

O ator de Tyrion tocou no ponto de um ator de estatura padrão ter sido escalado para viver um homem com nanismo.

“Eu vejo filmes do passado e, infelizmente, se algo faz dinheiro, vai ser repetido, estamos falando de uma indústria, afinal. As pessoas bonitas não monopolizaram o amor em si. O amor é universal. Eu sei que gostamos de ir ao cinema para ver gente bonita, mas há muitas outras histórias por aí e elas precisam ser contadas”, afirmou o astro de Game of Thrones.

Apesar da crítica, Peter Dinklage fez também uma análise sobre o próprio trabalho do ator, nesse caso, o de Leandro Hassum.

“É uma questão muito complicada, porque nós atores precisamos ter muito cuidado para não ofender as pessoas, e ao mesmo tempo nosso trabalho é basicamente interpretar pessoas que não têm nada a ver com a gente. Então isso gera um impasse complicado”, observou o astro.

Atriz de O Outro Lado do Paraíso também criticou filme da Netflix

Amor Sem Medida traz uma história de típica comédia romântica, em que duas pessoas distintas criam uma conexão única. Nesse caso, Ivana Cornejo, personagem de Juliana Paes, conhece o advogado Ricardo Leão, de Leandro Hassum.

O tema da trama se torna a diferença de estatura entre os personagens. Com também piadas sobre o assunto no filme da Netflix, a atriz Juliana Caldas, de O Outro Lado do Paraíso, criticou Amor Sem Medida.

A atriz da novela da Globo, que tem nanismo, comentou sobre o filme, que fez sucesso internacional na plataforma de streaming, no Instagram.

“Eu não me senti em momento nenhum do filme representada. Primeiro, porque a pessoa que faz o personagem que tem nanismo… O ator não tem nanismo, que é o próprio Leandro Hassum. Eles fizeram computação gráfica, diminuíram (o Hassum) em computação gráfica, essas coisas, para mostrar que ele tem baixa estatura. E, depois disso, a maior parte do filme tem piadas totalmente capacitistas, totalmente preconceituosas e que, cara… Não dá para aceitar hoje em dia”, destacou a atriz.

Enquanto isso, Amor Sem Medida segue disponível na Netflix.