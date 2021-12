Ator de Harry Potter diz que não é mais reconhecido em público

Harry Potter continua atraindo fãs ao redor do mundo. Apesar disso, Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy nos filmes da franquia, diz que não é reconhecido em público.

O astro conversou com o Square Mile e o entrevistador se preocupou que a entrevista estava sendo realizada em local público. Felton disse que não haveria problemas visto que ele “raramente é reconhecido em público esses dias”.

“Eu aproveito o melhor dos dois mundos. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus, eu levo meu cachorro para passear no parque. Eu vi Emma Watson outra noite – ela parece exatamente a mesma de dez anos atrás. É quase impossível para ela não ser reconhecida. Muitas pessoas sussurram perto de mim: ‘Ele é aquele cara?'”.

Pelo jeito, muitas pessoas pensam reconhecer Tom Felton nas ruas, mas nem todas têm certeza disso, portanto ele acaba se livrando de boa parte da atenção.

Apesar de não ser reconhecido, o astro de Harry Potter é bem popular nas redes. Ele conta com mais de 11,1 milhões de seguidores no Instagram e 9,4 milhões no TikTok.

Essa fama, naturalmente, afeta outros aspectos da vida dele, especialmente nas redes. Na mesma entrevista ele disse ter proibido a mãe dele de pesquisá-lo no Google.

“Isso pode realmente afetar você. Tento fazer o melhor que posso, de verdade. Na verdade, não temos muitos exemplos – lembrando que quando o fizemos, há 20 anos, obviamente não havia mídia social. Não havia absolutamente nada. De repente, estar neste mundo agora onde você pode digitar Deus sabe o que… proibi minha mãe de me pesquisar no Google”.

Tom Felton estará em reunião de Harry Potter

O HBO Max revelou o primeiro teaser da reunião dos 20 anos de Harry Potter. No vídeo, os atores recebem uma nova carta de Hogwarts.

A reunião especial, que deve funcionar aos moldes do reencontro de Friends, ganhou o nome de Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts. Além disso, tem estreia marcada para o Ano Novo no streaming.

Esse evento vai contar com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes revelados são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

A Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts chega em 1º de janeiro de 2022 no HBO Max.