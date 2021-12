Ator de La Casa de Papel terá filme da Netflix com Adam Sandler e Jennifer Aniston

Mistério no Mediterrâneo 2, sequência do amado filme da Netflix com Adam Sandler e Jennifer Aniston, terá mais um rosto bem conhecido dos brasileiros. Enrique Arce, de La Casa de Papel, confirmou que está na comédia.

Em La Casa de Papel, o ator é muito odiado pelos fãs. Para quem não associa o nome a um personagem, ele é simplesmente o Arturito do fenômeno espanhol.

Continua depois da publicidade

Na vida real, Enrique Arce é bem diferente do personagem e deve empolgar os fãs no filme com Adam Sandler e Jennifer Aniston. O ator de La Casa de Papel, inclusive, já tem experiência em projetos de Hollywood, como O Festival do Amor e O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.

No Instagram, o ator de Arturo anunciou que entrou no filme com Adam Sandler, Jennifer Aniston e Mark Strong. As gravações começam em janeiro de 2022.

Por enquanto, o famoso de La Casa de Papel não deu detalhes sobre o papel dele em Mistério no Mediterrâneo 2. Confira abaixo a postagem.

Jeremy Garelick, o produtor e diretor por trás de filmes como Padrinhos LTDA e Separados pelo Casamento, este último estrelado por Jennifer Aniston e Vince Vaughn, fica com a direção. O cineasta também escreve o roteiro com James Vanderbilt.

A sequência teria supostamente sido acelerada pela Netflix e deve ser filmada em Paris e no Caribe.

Mistério no Mediterrâneo fez grande sucesso na Netflix. A comédia se tornou um dos títulos mais assistidos do serviço de streaming de todos os tempos quando chegou em 2019.

Na trama, um casal formado por Adam Sandler e Jennifer Aniston é envolvido sem querer em uma trama de assassinato. Os dois, sem experiência algum e de forma muito hilária, vão ter que descobrir o que realmente aconteceu.

Mistério no Mediterrâneo 2 não tem previsão de estreia na Netflix. Já La Casa de Papel tem todas temporadas no serviço.