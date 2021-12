Ator de Lost foi cancelado após fazer filme com Brad Pitt

Lost marcou época e revelou alguns nomes para Hollywood, como Matthew Fox. Mas, o ator foi cancelado após estar em Guerra Mundial Z com Brad Pitt.

No filme de zumbis, que se tornou um grande sucesso, Matthew Fox, o eterno Jack de Lost, teria uma aparição importante no ato final. Mas, por diversas alegações, o astro foi editado e teve a maior parte da participação cortada.

Continua depois da publicidade

A versão inicial é que Guerra Mundial Z começaria uma trilogia, com o ator de Lost tendo papel importante nela. Os planos foram descartados e a aparição praticamente se perdeu.

Rumores da época dão conta ainda de uma disputa entre Brad Pitt e o diretor Marc Foster. O certo é que o longa adorado pelo público passou também por refilmagens antes de chegar ao cinema.

Quanto a Matthew Fox, a situação só piorou depois de Guerra Mundial Z. Junto das filmagens, o ator de Lost foi acusado de dirigir embriagado e ainda de agredir uma motorista de ônibus.

Acusação afastou ator de Lost de Hollywood

Inicialmente, o ator foi acusado de agredir a motorista. Depois, o processo foi encerrado de maneira precoce, com a profissional possivelmente desistindo dele.

Publicamente, o ator de Lost deu a versão dele. Após a motorista atravessar um cruzamento, Matthew Fox teria discutido com um passageiro – segundo o famoso.

“Eles escreveram uma versão diferente do que aconteceu aquela noite para tentar tirar dinheiro de mim”, alegou o ator ao NJ.

Com a acusação e o papel reduzido em Guerra Mundial Z, o ator foi aparentemente cancelado em Hollywood. Após o longa com Brad Pitt, Matthew Fox apareceu em apenas mais dois filmes, em 2015: Apocalipse e Rastro de Maldade.

Com a situação não muito boa, o ator disse ao Daily Mail depois que “odiava atuar” e que se aposentaria. Por anos, o astro de Lost ficou afastado de Hollywood.

Mas, agora, anos após essas confusões, Matthew Fox vai voltar na minissérie Last Light, que tem previsão para 2022.

Lost está no Globoplay e no Star+. Já Guerra Mundial Z, com Brad Pitt, pode ser visto no HBO Max.

Clique aqui para assinar o Star+ e assistir Lost.