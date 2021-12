Ator de The Walking Dead compartilha imagem como Motoqueiro Fantasma

Por meio do Twitter, Norman Reedus compartilhou uma imagem em que aparece como Motoqueiro Fantasma, personagem da Marvel. Claro que não passa de uma montagem, mas serve como uma nova indicação de que o ator de The Walking Dead pode assumir o papel no MCU.

Recentemente, o ator vem dando várias indicações sobre sua possível escalação como Motoqueiro Fantasma na Marvel.

Ao mesmo tempo, rumores também indicam que o Marvel Studios já escolheu um intérprete para uma nova versão do personagem, deixando os fãs empolgados com a possibilidade de Norman Reedus interpretar o sombrio anti-herói.

Confira abaixo a postagem de Norman Reedus no Twitter com a imagem (que não é oficial) como Motoqueiro Fantasma.

Após décadas, Marvel muda status do Motoqueiro Fantasma nos quadrinhos

Grandes mudanças estão chegando para o Motoqueiro Fantasma em seu aniversário de 50 anos na Marvel, e uma das mais notáveis ​​é o fato de que Johnny Blaze não estará mais no controle de suas transformações infernais.

“Há muita coisa que eu não posso dizer sobre os problemas que o Motoqueiro Fantasma enfrentará”, disse o escritor Benjamin Percy, que escreverá uma nova história em quadrinhos do personagem da Marvel, ao Comic Book Resources.

“Não é apenas uma história de terror, mas de mistério também. Nada é o que parece.”

“Eis um pequeno detalhe: Johnny Blaze não tem mais controle sobre o Espírito de Vingança e, quando possuído, não se lembra do que aconteceu. Tudo será contextualizado, mas o Motoqueiro Fantasma será uma presença ainda mais aterrorizante por causa disso.”

O escritor da Marvel acrescentou: “É uma história profundamente perturbadora, com uma atmosfera sombria. O Motoqueiro Fantasma fará coisas heroicas e terríveis? Com certeza.”

Pelo que parece, o Motoqueiro Fantasma se tornará um personagem mais parecido com o clássico Hulk, sem o controle de suas transformações.

Assim como aconteceu com Bruce Banner por muitos anos, isto pode trazer terríveis consequências para Johnny Blaze.

A nova história em quadrinhos do Motoqueiro Fantasma terá início em fevereiro nos Estados Unidos, pela Marvel Comics.

No cinema, o Motoqueiro Fantasma teve interpretação de Nicolas Cage. No entanto, a abordagem se distanciou bastante do personagem dos quadrinhos.

No cinema, o Motoqueiro Fantasma teve interpretação de Nicolas Cage. No entanto, a abordagem se distanciou bastante do personagem dos quadrinhos.