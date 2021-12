Ator de The Walking Dead faz campanha para ser herói na Marvel

Ryan Hurst, conhecido por Sons of Anarchy e The Walking Dead, acredita que é ideal para o papel do herói Sentinela da Marvel. O famoso, inclusive, faz campanha própria nas redes sociais.

O Sentinela é um dos heróis mais poderosos da Marvel, sendo descrito como o personagem com “o poder de mil sóis”. Ao que parece, o personagem se encaixa no que Hurst quer e também no visual dele.

Essa campanha online por um papel de herói começou em outubro de 2021. Ele escreveu que queria ser um personagem poderoso que fosse Thor e Superman combinados – e assim, chegou ao Sentinela.

Na conta do astro de The Walking Dead, os fãs podem ver publicações com artes dele como Sentinela. Em uma delas, o também ator de Sons of Anarchy até compartilhou uma descrição do Sentinela com os seguidores.

Percebe-se que Ryan Hurst quer se juntar ao MCU e não quer esconder isso. Resta saber se o estúdio percebeu e tentará contar com o ator versátil, que foi o vilão Beta no seriado de zumbis.

Confira abaixo algumas das publicações do artista.

Diretor da Marvel quer Jackie Chan como astro do MCU

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis conta com um elenco composto praticamente por astros de ascendência chinesa. O diretor Destin Daniel Cretton gostaria de ter outro ator do país asiático no Universo Cinematográfico Marvel (MCU): Jackie Chan.

O diretor conversou com o CinemaBlend para o lançamento do filme em home media e falou sobre querer levar o lendário ator para a continuação de Shang-Chi.

“Se pudéssemos ter Jackie Chan em um filme isso seria um sonho que tive a vida toda. Vamos deixar isso no ar”, disse o diretor.

Dito isso, ainda não há qualquer informação sobre Jackie Chan aparece em qualquer filme da Marvel. Ultimamente ele tem se envolvido mais em projetos na China e em Hong Kong.

Mas sempre há a possibilidade para um papel no MCU, mesmo que seja menor, visto que atores de renome já fizeram ou fazem parte dos filmes da Marvel.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel.