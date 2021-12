Ator sumiu de Hollywood após ser demitido de Matrix

Famoso por sua participação em Matrix, Marcus Chong sumiu de Hollywood depois de ser demitido da franquia, devido à exigência de um grande aumento no salário.

Marcus Chong interpretou o personagem Tank no primeiro Matrix. Era esperado que ele retornasse ao papel nas sequências, mas suas exigências acabaram com qualquer esperança, de acordo com o The Things.

Após o incrível sucesso de Matrix, Marcus Chong recebeu uma oferta para continuar como Tank nas sequências, junto com os atores principais.

Foi relatado na época que ele poderia receber cerca de US$ 400 mil pelo trabalho nas sequências de Matrix.

No entanto, o ator recusou a proposta, exigindo um pagamento semelhante ao de nomes como Laurence Fishburne, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

A equipe de produção não estava interessada na contraoferta de Marcus Chong e decidiu descartar seu personagem por completo.

Demitido da franquia de cinema

Algum tempo depois, o ator acabou se metendo em um grande problema, já que foi preso sob alegações de que vinha fazendo constantes ligações ameaçadoras para a equipe da franquia Matrix por eles terem recusado sua contraoferta e descartado seu personagem da saga.

O próprio ator confirmou mais tarde que chegou a ameaçar as irmãs Wachowski, responsáveis pela criação de Matrix, de morte.

Essa lamentável sucessão de acontecimentos manchou a imagem de Marcus Chong em Hollywood, e desde então ele nunca mais teve grandes trabalhos na indústria, praticamente desaparecendo nos últimos anos.

Matrix Resurrections (Matrix 4), o novo capítulo da franquia, está em cartaz no Brasil.