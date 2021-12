Atores de Superman são confirmados em filme da DC e fãs esperam por Henry Cavill

The Flash contará com a participação de diversos personagens da DC, incluindo o Batman de Michael Keaton e o de Ben Affleck, Supergirl e mais. Agora, dois astros de O Homem de Aço foram confirmados no longa-metragem e os fãs querem que Henry Cavill volte como o Superman.

A Warner Bros. lançou a lista oficial do elenco do vindouro filme do Velocista Escarlate. A lista inclui Michael Shannon e Antje Traue, que interpretaram, respectivamente, o General Zod e Faora-Ul no filme de Zack Snyder.

Vale apontar que Shannon retornou brevemente em Batman vs Superman, mas tendo em vista o teor de The Flash, que mexerá com o multiverso, é possível que ele apareça vivo nesse filme.

Naturalmente, os fãs logo começaram a clamar pela volta de Henry Cavill como Superman, algo que já é feito há anos.

Dito isso, não há qualquer informação sobre a participação do ator no vindouro filme da DC. O que resta é ter esperança.

Filme de The Flash será lançado no cinema

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller. A trama envolverá o Ponto de Ignição, ou Flashpoint, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos com Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.