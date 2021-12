Atriz brasileira enfrenta crocodilos gigantes em filme de suspense na Netflix

Um dos subgêneros mais subestimados do terror e suspense é o de animais violentos. Em filmes do tipo, personagens precisam sobreviver aos ataques de criaturas incontroláveis. Um dos melhores longas atuais do estilo está fazendo muito sucesso na Netflix. Trata-se de Predadores Assassinos, no qual a atriz brasileira Kaya Scodelario enfrenta crocodilos gigantes e sanguinários.

Embora tenha nascido na Inglaterra, Kaya Scodelario é filha de uma contadora brasileira, da cidade paulista de Itu. A atriz fala português fluentemente, e em 2015, participou de uma entrevista no idioma com o apresentador Danilo Gentili.

Predadores Assassinos é uma produção do cineasta Alexandre Aja e Sam Raimi, a partir de um roteiro produzido pelos irmãos Michael e Shawn Rasmussen. Lançado em 2019, o filme se tornou um sucesso de bilheteria, com um lucro de 91 milhões de dólares e um orçamento de apenas 15 milhões.

O longa também fez muito sucesso com a crítica especializada, atingindo 83% de aprovação no Rotten Tomatoes. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Predadores Assassinos na Netflix; veja.

A história de Predadores Assassinos começa quando um furacão de Categoria 5 chega a uma pequena cidade no estado americano da Flórida.

Haley Keller, a protagonista do longa, ignora as ordens de evacuação e sai em busca do pai Dave, que estava há dias sem dar notícias.

A personagem – que é uma nadadora da Universidade da Flórida – encontra o pai gravemente ferido na casa da família.

Mas antes que Haley consiga salvá-lo, pai e filha acabam presos no porão da casa.

Com a tempestade cada vez mais forte, Haley e Dave descobrem uma ameaça ainda mais perigosa que o nível crescente da água: o ataque implacável de crocodilos gigantes e violentos.

Nesse cenário complicado, Haley precisa proteger o pai e garantir sua própria sobrevivência – tudo isso enquanto os répteis ficam mais agitados e a tempestade não dá sinais de trégua.

O elenco de Predadores Assassinos

Como já citamos, o elenco de Predadores Assassinos é liderado por Kaya Scodelario no papel da jovem Haley Keller.

O papel é considerado uma das melhores performances de Kaya, que é conhecida principalmente por atuar nas séries Skins e Spinning Out, além dos filmes Maze Runner e Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar.

Barry Pepper, de O Resgate do Soldado Ryan, interpreta Dave Keller, o pai de Haley. O ator já havia contracenado com Kaya na franquia Maze Runner.

Morfydd Clark, das séries Drácula e His Dark Materials, vive Beth Keller, a irmã de Haley. Ross Anderson é Wayne, o namorado de Beth.

O elenco de Predadores Assassinos é completado por Jose Palma, George Somner, Anson Boon, Ami Metcalf e Colin McFarlane.

Predadores Assassinos está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.