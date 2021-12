Atriz de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa queria namorada para personagem

Alerta de spoilers

Marisa Tomei interpreta a versão mais jovem da tia May até então e em dois dos filmes do Cabeça de Teia, incluindo Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), ela está em um relacionamento com Happy. A atriz, no entanto, queria que ela namorasse outra mulher.

A atriz da Marvel falou sobre a vida amorosa da personagem dela e disse ao Geeks of Color que queria que ela estivesse em um relacionamento lésbico. Infelizmente, a ideia não foi para a frente.

“Houve um momento em que pensei: ‘Talvez ela só devesse ficar com uma mulher, porque Ben se foi e com quem ela deveria estar?'”, disse a atriz de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

“E estávamos meio que conversando sobre isso. E então, eu realmente queria que Amy Pascal da Sony fosse minha namorada. [risos] Eu sei. Eu fiquei tipo: ‘Ninguém precisa saber, Amy. Eu vou apenas estar em uma cena e você estará lá. Será apenas uma coisa sutil’. Mas ninguém apoiou a ideia na época”, continuou Marisa Tomei.

Quem sabe em uma futura versão da personagem vejamos May com outra mulher, ou talvez nos quadrinhos, nos quais ela já namorou J. Jonah Jameson, o Doutor Octopus, dentre outros.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz no cinema

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

