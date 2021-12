Atriz de Indomável Sonhadora é assassinada aos 22 anos

Jonshel Alexander, que interpretou Joy Strong em Indomável Sonhadora, foi assassinada a tiros na Louisiana, nos EUA, aos 22 anos. Ela foi baleada junto de outro homem em Nova Orleans. A atriz faleceu no local, mas o homem conseguiu dirigir até um hospital.

O assassinato aconteceu em 27 de novembro de 2021. Conforme o The New Orleans Advocate, a atriz tinha 22 anos e era caçula de três filhos. Ela deixou uma filha de um ano.

A polícia local procura pistas para solucionar o crime e chegou a publicar uma imagem do suspeito, que estava encapuzado no momento do assassinato.

Jonshel Alexander tinha apenas 12 anos quando participou de Indomável Sonhadora. O longa-metragem chegou a ser indicado nas categorias do Oscar de melhor filme, atriz, direção e roteiro adaptado.

Atriz se destacou em Indomável Sonhadora

A mãe de Jonshel, Shellym disse que a filha encantou a produção do longa-metragem e ela estava determinada em participar dele.

“Ela dizia, ‘Eu estarei neste filme’”. “Eles se apaixonaram por Jonshel”, disse a mãe da atriz. A jovem foi considerada, na época, velha demais para interpretar a protagonista, Hushpuppy, mas por ter cativado os produtores, ela conseguiu um papel no filme mesmo assim, como outra personagem.

O diretor Benh Zeitlin falou sobre a importância de Jonshel para o filme e como ela contribuiu para a construção dessa história.

“Incorporamos uma parte do filme que foi muito inspirada por ela. Muitas das falas foram escritas por ela, e muito do personagem nasceu de quem era Jonshel. Sua personagem no filme se chama Joy Strong, o que sempre pareceu uma descrição perfeita de Jonshel. Ela era de uma luz realmente brilhante”, disse o diretor.

Indomável Sonhadora está disponível em plataformas digitais.