Atriz de The Walking Dead pode ter romance lésbico na Marvel

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) pode dar uma nova relação amorosa para Okoye, interpretada por Danai Gurira, de The Walking Dead. O rumor vem de DanielRPK, conhecido por vazar algumas tramas da Marvel.

O influenciador não entrou em detalhes sobre a relação. Mas, Daniel RPK afirma que esse seria um romance lésbico na Marvel.

Continua depois da publicidade

A importante personagem de Wakanda se envolveria com uma Dora Milaje. No MCU, a atriz de The Walking Dead interpreta justamente a líder desse grupo especial.

Se a trama for confirmada em Pantera Negra 2, Okoye seria uma personagem bissexual confirmada na Marvel. No primeiro filme que envolve Wakanda, a general das Dora Milaje era casada com W’Kabi (Daniel Kaluuya), com o término acontecendo após ele trair o Rei T’Challa.

A Marvel, obviamente, não se pronuncia sobre o assunto da trama de Danai Gurira, mais conhecida como a Michonne de The Walking Dead. Os fãs, enquanto isso, acreditam que a trama em Wakanda Para Sempre é possível.

Antes, o próprio estúdio prometeu mais diversidade nos elencos e nos romances dos personagens, com revelações sendo feitas em breve.

Pantera Negra 2 tem previsão para chegar na Marvel

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.