Atriz de Venom 2 diz que astro colocou mão embaixo da saia dela em teste

Atriz de Venom 2 (Venom: Tempo de Carnificina) e 007, Naomie Harris disse que um grande astro de Hollywood a abusou em teste para um filme não mencionado. Para o Daily Mail, a estrela comentou que o diretor presenciou o ato e “não disse nada”.

Além do filme da Marvel e Sony, a atriz também esteve em títulos como Piratas do Caribe. No momento do teste, o diretor e outros profissionais estavam no estúdio.

Mesmo com o grupo, ninguém disse ou fez nada por ser um grande astro de Hollywood. A alegação foi feita quando a atriz de Venom 2 comentava sobre o movimento #MeToo.

“O que foi mais chocante sobre isso é que o diretor de elenco e o diretor estavam lá e, é óbvio, ninguém disse nada porque ele era, ele é, um grande astro”, revelou a famosa.

A atriz da vilã Shriek em Venom 2 comentou que esse foi o único caso dela relacionado ao movimento #MeToo em Hollywood.

“Esse foi o meu único incidente #MeToo, então tenho muita sorte se você levar em conta a abundância desses casos”, concluiu Naomie Harris.

Além de Venom 2, a atriz esteve em 007: Sem Tempo Para Morrer em 2021.

Venom 3 está confirmado pela Sony

Ainda não se sabe se a atriz pode voltar ao papel de Shriek. Mas, o certo é que Venom 3 está confirmado pela Sony.

Em uma entrevista recente ao Collider, a produtora Amy Pascal confirmou que Venom 3 está atualmente em desenvolvimento na Sony.

“Estamos nos estágios de planejamento agora, mas nosso foco é fazer com que todos assistam Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, revelou a produtora.

Especula-se que Venom terá uma participação especial em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), o que pode acontecer até em uma cena pós-créditos. Isto esclareceria ainda mais os planos da Sony para a franquia.

Tom Hardy, obviamente, deve retornar como o protagonista de Venom 3. Ainda não se sabe se o diretor Andy Serkis voltará para comandar a sequência.

Mesmo dividindo a crítica e o público, Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) teve grande sucesso de bilheteria. Portanto, não é uma surpresa que Venom 3 esteja em desenvolvimento.