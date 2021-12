Baseado em crime real, filme violento com astro de Venom é popular na Netflix

Se você curte filmes baseados em crimes reais, com uma boa dose de violência, Os Infratores é uma excelente opção. O longa estreou recentemente na Netflix, e já figura no Top 10 de diversos países. Protagonizado por Tom Hardy, o astro de Venom, o longa é ambientado nos anos 30 – a época da Lei Seca e dos icônicos gângsters nos Estados Unidos.

Lançado originalmente em 2012, com o título original de “Lawless” (Fora da Lei), Os Infratores é uma produção do cineasta canadense John Hillcoat, baseada no livro “O Condado Mais Molhado do Mundo” de Matt Bondurant.

Continua depois da publicidade

Na época do lançamento, o filme se tornou um moderado sucesso, com 66% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma bilheteria de 55 milhões de dólares – com orçamento de 26 milhões.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Os Infratores na Netflix; veja.

Conheça a trama de Os Infratores – Baseada em um crime real

A história de Os Infratores começa em 1931, quando os Irmãos Bondurant usam uma fachada tradicional para esconder o verdadeiro negócio: a produção ilegal de bebida.

Na época, os Estados Unidos estavam sob a Lei Seca – também conhecida como Proibição. Ou seja, a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas era terminantemente proibida.

A 18ª Emenda da Constituição falhou em diminuir a demanda por álcool, e por isso, inúmeras organizações criminosas surgiram no país inteiro.

Os Infratores acompanha a história dos irmãos Forrest, o cérebro da operação; Howard, o segurança e Jack, o caçula vigia.

Graças ao suborno à polícia local, a Família Bondurant consegue produzir, transportar e vender as bebidas tranquilamente.

Mas tudo muda quando um sádico policial chega de Chicago – com o objetivo de destruir o negócio da família de uma vez por todas.

Tom Hardy e o elenco de Os Infratores

O elenco de Os Infratores é formado por grandes astros de Hollywood e liderado por Tom Hardy, o Venom dos novos filmes da Marvel.

Hardy, que também está em Mad Max: Estrada da Fúria, interpreta Forrest Bondurant, o mais inteligente dos irmãos.

Jason Clarke, de Guerra ao Terror, é Howard Bondurant, o primogênito da família, pronto para a briga em qualquer ocasião.

Shia LaBeouf (Transformers) interpreta Jack Bondurant, a caçula entre os irmãos, que serve como vigia na operação.

Guy Pearce (Homem de Ferro 3), é o Agente Especial Charles Rakes, que chega de Chicago para dar fim às ambições dos irmãos Bondurant.

Jessica Chastain (X-Men: Fênix Negra) vive Maggie Beauford, uma garçonete e dançarina que se envolve com Forrest.

Gary Oldman, de filmes como Mank, Harry Potter e O Destino de Uma Nação, é o poderoso gângster Floyd Banner.

O elenco de Os Infratores conta também com Mia Wasikowska (Alice no País das Maravilhas), Dane DeHaan (O Espetacular Homem-Aranha), Chris McGarry (Mad Men), Lew Temple (Feral), Bill Camp (The Leftovers) e Noah Taylor (Preacher).

Os Infratores já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.