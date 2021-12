Baseado em pesadelo real, aclamado filme fica disponível na Netflix

A Netflix disponibilizou o filme A 200 Metros. O título pode não entregar muito, mas trata-se de um longa de drama aclamado que detalha um pesadelo real vivido por famílias que estão no meio do conflito de Israel e Palestina.

A produção árabe usa como centro da história o Muro da Cisjordânia. A barreira, levantada pelo Estado de Israel, tem como objetivo separar e isolar o Estado da Palestina.

Continua depois da publicidade

Esse filme coloca esse muro como o grande desafio da relação entre um pai e filho. O pai palestino está preso por conta do muro de separação e precisa passar dessa barreira para rever o filho.

A situação é desesperadora já que esse filho se encontra em um hospital. A ambientação acontece na cidade palestina de Tulkarm, inclusive com gravações na própria região.

As críticas elogiam principalmente o retrato tenso do desafio na vida de muitos palestinos. No Rotten Tomatoes, a aprovação fica em 93%.

Agora na Netflix, A 200 Metros ganhou prêmio em Veneza

Ao abordar esse pesadelo da vida real, A 200 Metros foi premiado em 2020 no Festival de Veneza. O filme venceu um dos prêmios do público.

Além disso, o drama impactante foi escolhido como o representante da Jordânia para concorrer ao Oscar daquele ano. Mesmo com a história elogiada, o projeto não ficou entre os finalistas – o que não tira o brilho dele.

Uma curiosidade é que o filme que está na Netflix é o primeiro do diretor e roteirista Ameen Nayfeh. Esse foi outro motivo que deu A 200 Metros muitos elogios.

O elenco do filme da Netflix tem Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik, Gassan Abbas e Motaz Malhees.

Como citado, A 200 Metros, que é aclamado pelos críticos, pode ser conferido na Netflix.