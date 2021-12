Batgirl: Revelado o ator que será o Batman

Em um comunicado enviado à imprensa britânica (via Comic Book), a Warner Bros. confirmou que Batgirl terá Michael Keaton como Batman. A participação do ator já vinha sendo especulada.

Michael Keaton interpretou Bruce Wayne em Batman e Batman: O Retorno, que tiveram direção de Tim Burton. Ele voltará ao papel em The Flash, e acredita-se que se tornará o principal Batman do DCEU depois disso.

Michael Keaton assinou contrato com a Warner Bros. para aparecer como Batman em vários novos projetos da DC. The Flash e Batgirl são apenas alguns deles.

Enquanto isso, Robert Pattinson também deve aparecer como sua versão de Batman em muitas ocasiões. No entanto, esse novo Bruce Wayne existe na Terra-2, um universo que não possui relação com o DCEU, pelo menos por enquanto.

Quanto ao ator Ben Affleck, especula-se que The Flash trará sua saída definitiva do papel de Batman. Ele admitiu recentemente que está mais interessado em outros trabalhos, e existem até rumores de que recusou uma oferta para estrelar uma série do Cavaleiro das Trevas na HBO Max.

J. K. Simmons comenta retorno à DC em Batgirl

Em uma entrevista ao Happy Sad Confused, J. K. Simmons comentou sobre seu retorno como Comissário Gordon em Batgirl, da DC.

O ator deu vida ao personagem em Liga da Justiça, mas é mais conhecido no cinema por seu papel como J. Jonah Jameson, que ele também voltou a interpretar em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

“Fiquei completamente pasmo por terem me procurado para que eu interpretasse o Comissário Gordon novamente. É um papel mais significativo agora, e estou muito ansioso.”

“As gravações começam muito em breve em Glasgow, que é um lugar maravilhoso porque é muito gótico. Estou animado com meu retorno como Gordon.”

Batgirl será interpretada por Leslie Grace, enquanto o vilão é o Vagalume, vivido por Brendan Fraser. Michael Keaton também terá uma participação como Batman.

Batgirl terá lançamento exclusivo na HBO Max. Ainda não há uma data de estreia oficial.