Batman de Robert Pattinson é inspirado em estrela do rock dos anos 90

A trilha sonora escolhida para The Batman, estrelado por Robert Pattinson, tem uma ligação maior com o filme da DC. Matt Reeves, o diretor, explicou que o herói é inspirado em Kurt Cobain, do Nirvana, uma das maiores estrelas do rock dos anos 90.

Prévias de The Batman foram lançadas com músicas do Nirvana, como Something In The Way, em versão alternativa. Para Empire, o diretor, que também tem créditos no roteiro, diz que usou Kurt Cobain para criar o herói de Robert Pattinson.

“Quando eu escrevo, gosto de ouvir música, e no primeiro ato eu lembro que estava ouvindo Something In The Way, do Nirvana. Foi quando me surgiu de que no lugar de fazer o Bruce Wayne playboy que já vimos, há uma outra versão que passa por uma tragédia e se torna reclusa”, explicou o diretor.

Com isso, Matt Reeves usou traços do filme Últimos Dias, de Gus Van Sant, para o Batman. O longa em questão é uma obra de ficção sobre Kurt Cobain, que tirou a própria vida em 1994.

“Eu fiz a conexão com Últimos Dias e a ideia de uma versão fictícia de Kurt Cobain estar nesse tipo de mansão decadente”, completou Matt Reeves.

A ligação é sobre os dias finais da estrela do rock, que teriam sido solitários em uma mansão própria. Para essa ideia de papel, apenas Robert Pattinson surgiu na cabeça do cineasta.

“Naquele filme (Bom Comportamento), você sente a vulnerabilidade e desespero dele (Robert Pattinson), mas você também sente o poder. É uma ótima mistura. E ele também tem uma coisa de Kurt Cobain, em que parece uma estrela do rock, mas você sente que ele pode ser recluso”, revelou o diretor de The Batman.

Além disso, a Empire mostrou novas imagens do filme. Veja abaixo.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics. Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.