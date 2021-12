Batman de Robert Pattinson é o mais assustador do cinema

The Batman, com Robert Pattinson, terá uma abordagem assustadora. É o que promete o diretor Matt Reeves.

Em seu segundo ano de combate ao crime, o Batman de Robert Pattinson espreita as ruas e infunde medo nos corações de criminosos como Mulher-Gato (Zoë Kravitz) e o Pinguim (Colin Farrell).

Mas quando um rastro de pistas enigmáticas leva Batman a um submundo repleto de corrupção e conspiração, ele terá que desmascarar o culpado por trás de uma série de ataques sádicos à elite de Gotham: o assassino em série Charada (Paul Dano).

“Este filme, eu acho, é provavelmente o Batman mais assustador que já foi feito”, disse Matt Reeves para a revista Total Film.

“A ideia do que o Batman está fazendo é assustadora.”

Uma nova abordagem para a franquia

O diretor também comentou que o Charada é um vilão “muito assustador”, representando uma ameaça muito perigosa para Gotham City.

Matt Reeves acrescentou que é uma abordagem sobre o Batman que nunca havia sido realizada em live-action.

“É uma história de detetive, um filme de ação e um suspense psicológico”, descreveu o cineasta.

The Batman promete mergulhar no lado psicológico de Bruce Wayne de um jeito que as versões anteriores do personagem não fizeram. Perturbado e solitário, o Cavaleiro das Trevas terá que aprender a controlar a sua raiva e ser um inteligente detetive para solucionar o caso do Charada.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 4 de março de 2022.