Batman de Robert Pattinson quer superar o de Christian Bale

O produtor Dylan Clark revelou em uma nova entrevista que existe a intenção de que a nova trilogia do Batman, com Robert Pattinson, seja ainda melhor do que a de Christopher Nolan, que teve Christian Bale como o Cavaleiro das Trevas.

Falando com a Empire, o produtor de The Batman disse que conversou com Christopher Nolan e brincou que provocou o diretor com a promessa de superar sua versão do Homem-Morcego.

“Eu disse diretamente para Chris Nolan: ‘Estamos tentando fazer o melhor Batman de todos os tempos, vamos tentar superá-lo.'”

O produtor disse ainda que o cineasta Matt Reeves se esforçou para adicionar mais camadas a Bruce Wayne, tornando-o um personagem mais complexo do que nunca.

“Matt está interessado em levar esse personagem às suas profundezas emocionais.”

The Batman não conta uma história de origem

O diretor Matt Reeves destacou que The Batman não é uma história de origem como Batman Begins. Não teremos outra cena com os pais de Bruce Wayne sendo baleados.

“Vimos muitas histórias excelentes sobre Bruce Wayne testemunhando o assassinato de seus pais e tentando encontrar uma maneira de lidar com o trauma se aperfeiçoando como Batman.”

“Mas eu queria fazer uma história em que ele já tivesse passado por suas origens e ainda não soubesse exatamente como ser o Batman. É uma história de Ano Dois. Eu quero que o público se conecte ao personagem. Não apenas como Bruce, mas como Batman também.”

Em The Batman, Bruce Wayne (Robert Pattinson) precisa lidar com sua própria raiva enquanto investiga o caso de um assassino em série conhecido como Charada (Paul Dano). Enquanto mergulha no submundo do crime em busca de pistas, ele descobre que a corrupção que atinge Gotham City pode ter relação com a sua própria família.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 4 de março de 2022.