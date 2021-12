Batman de Robert Pattinson tenta copiar o pior aspecto de O Cavaleiro das Trevas

A abordagem de The Batman, com Robert Pattinson, sobre Bruce Wayne repete o pior aspecto de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de Christopher Nolan, como apontado em uma nova matéria do Comic Book Resources.

De acordo com entrevistas recentes, o Bruce Wayne de Robert Pattinson será um personagem recluso ao estilo de Kurt Cobain, se afastando do playboy que costuma ser apresentado nas muitas versões do Batman.

Continua depois da publicidade

O Bruce Wayne de Christian Bale, com uma bengala e uma mentalidade derrotista, também se tornou um recluso em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge após a morte de Rachel Dawes pelo Coringa, concluindo a trilogia de Christopher Nolan.

O problema nesse aspecto é que, quando o “lado playboy” é tirado de Bruce Wayne, a sua dualidade é enfraquecida. Uma das coisas mais legais sobre o Batman é como ele usa Bruce Wayne como a sua verdadeira máscara, tornando impossível que as pessoas associem o playboy bilionário com o vigilante sombrio.

Uma coisa deve ser notada, no entanto: The Batman parece subverter parte da ideia de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, já que é o começo de uma nova trilogia e não uma conclusão.

Portanto, é possível que o diretor Matt Reeves pretenda desenvolver Bruce Wayne com o tempo, de modo que ele se torne menos recluso e ostente cada vez mais a sua vida de bilionário, construindo uma identidade distante de Batman assim como nos quadrinhos.

Novo Batman está chegando

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.