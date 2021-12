Bebê de Crepúsculo seria ainda mais bizarra

Criada com CGI, a bebê Renesmee, de Crepúsculo, é motivo de piada até hoje. Mas acontece que ela poderia ter sido ainda mais bizarra e assustadora.

Usar CGI não era o plano original. Inicialmente, uma boneca com movimentos foi utilizada como a bebê Renesmee. No entanto, ficou tão ruim que as cenas tiveram que ser regravadas.

“Era a boneca de terror mais assustadora e horrível que eu já vi”, Stephenie Meyer, a criadora de Crepúsculo, disse ao Los Angeles Times.

“Tivemos que refazer tudo. Descartamos todas as cenas porque a boneca era horripilante. Era como se ela fosse ganhar vida para matar as pessoas.”

Resultado inicialmente era ainda mais estranho

Em uma entrevista para a Entertainment Weekly, o diretor Bill Condon disse que também não gostou do resultado com a boneca.

“Foi um fracasso em todos os sentidos”, comentou o cineasta.

“Foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi. Foi um terror, incrivelmente perturbador.”

A estrela Kristen Stewart revelou que gostaria que eles tivessem usado uma bebê de verdade. Isso provavelmente tornaria tudo menos estranho, já que os fãs também não gostaram do resultado com o CGI.

“Eles deveriam ter usado uma bebê de verdade”, disse a atriz de Crepúsculo.

“Eu realmente senti falta de ter uma bebê de verdade. Eram as cenas que eu mais esperava. Foi muito desanimador.”

