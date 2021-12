Benedict Cumberbatch recusou falar com atriz de Homem-Aranha em Ataque dos Cães

Benedict Cumberbatch realmente mergulhou no personagem dele em Ataque dos Cães, novo filme da Netflix. A dedicação foi tamanha que ele se recusou a conversar fora de cena com Kirsten Dunst, conhecida por viver Mary Jane em Homem-Aranha, dentre muitos outros papéis.

Essa recusa se deu por conta do ódio do personagem de Cumberbatch, Phil, em relação a Rose, vivida por Dunst. O ator explicou essa escolha dele em entrevista ao NME.

“Eu não queria ser malvado com Kirsten, mas precisava permanecer como o personagem”, explicou o astro de Doutor Estranho. “Então não falei com ela no set. Ela fez o mesmo. Éramos o negativo em relação ao positivo do outro. Repelimos um ao outro”.

Essa dedicação de Benedict Cumberbatch valeu a pena. O filme permanece dentre os 10 mais assistidos da Netflix desde que estreou em 1º de dezembro.

Além disso, o astro tem sido muito elogiado pela performance dele, junto de Kirsten Dunst. Ataque dos Cães também tem atraído muitas críticas positivas.

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

O longa foca na história de Phil Burbank, um carismático e temido rancheiro, que divide com o irmão mais novo a maior fazenda de gado de Montana.

Enquanto Phil é um indivíduo brilhante – mas cruel – o caçula é um poço de gentileza. George é um homem tranquilo e pacato, que deseja acima de tudo construir uma família e encontrar o amor.

Durante um leilão de gado, George conhece a viúva Rose Gordon. Os dois se apaixonam e não demoram para oficializar a união, casando-se a contragosto de Phil.

Phil não gosta nada de Rose ou de Peter, o filho adolescente da personagem. O fazendeiro acredita que a viúva iludiu o irmão e só se interessou por George devido à riqueza da família.

A relação dos irmãos vai de mal a pior após o casamento, e Phil faz de tudo para acabar com a felicidade do casal e provar que estava certo o tempo todo.

Como já citamos, Benedict Cumberbatch lidera o elenco de Ataque dos Cães como o fazendeiro Phil Burbank. Jesse Plemons, o Todd de Breaking Bad, interpreta George, o gentil irmão mais novo de Phil.

Kirsten Dunst, de Homem-Aranha, Entrevista com o Vampiro e Jumanji, vive Rose Gordon, a viúva que se casa com George.

O jovem ator australiano Kodi Smit-McPhee, famoso por interpretar o Noturno em X-Men: Apocalypse e Fênix Negra, é Peter Gordon, o filho adolescente de Rose.

O elenco de Ataque dos Cães é completado por Thomasin McKenzie (Noite Passada em Soho), Genevieve Lemon (Prisoners), Keith Carradine (Dexter), Peter Carroll (Podres de Ricos) e Frances Conroy (American Horror Story).

Ataque dos Cães está disponível na Netflix.